Salles Gironde EUR Animée par un guide naturaliste de la Direction de l’Environnement du Département de la Gironde

À l’heure ou le soleil se couche, c’est tout un monde qui se réveille sur les Lagunes du Gât Mort. Insectes, mammifères, rapaces nocturnes, chauves-souris et autres petits bêtes nous ouvrent leur monde et nous accompagnent tout au long de la soirée.

A partir de 8 ans. Animée par un guide naturaliste de la Direction de l’Environnement du Département de la Gironde

+33 5 56 88 30 11

