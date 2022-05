Balade “Au crépuscule”

Balade “Au crépuscule”, 25 juin 2022, . Balade “Au crépuscule”

2022-06-25 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-25 – de 4 à 10 participants

– âge mini 8 ans

– parcours de 5,5km

– chaussures de marche

– lampe torche

Réservation avant le 21 Juin, Tél. 06 99 08 95 11 Nous partirons sur les chemins noirs par la 'combe perdue', l'occasion d'éveiller nos sens au crépuscule en ce solstice d'été. De retour, autour du feu de camp, partage d'une soupe au fromage et d'un verre de vin ! manature.marieannick@gmail.com +33 6 99 08 95 11

