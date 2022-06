BALADE AU COEUR DU VIGNOBLE ET DÉGUSTATION

2022-08-02 – 2022-08-02 Tous les mardis en juillet à 18 H. Au programme, une balade d’une heure à pied dans les vignes, en compagnie d’une vigneronne, ainsi qu’une visite commentée de la cave de vinification.

Puis une dégustation des vins du cellier au cœur de la cave, accompagnée d’une planche de charcuterie, fromages et autre gourmandises ! Réservation obligatoire au minimum 24h avant la sortie par mail ou téléphone.

Groupe de 4 à 8 personnes – sortie annulée en cas d’insuffisance des participants.

Prévoir des chaussures fermées type baskets. dernière mise à jour : 2022-06-20 par

