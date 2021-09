Le Crès Village Hérault, Le Crès Balade au coeur des vignes Village Le Crès Catégories d’évènement: Hérault

Le Crès

Balade au coeur des vignes Village, 19 septembre 2021, Le Crès. Balade au coeur des vignes

Village, le dimanche 19 septembre à 09:00

Retrouvez-nous dès 9h à la salle du Chai (2, ter rue de la Meulière), pour un petit-déjeuner convivial avant de partir en randonnée au cœur du Crès et découvrir les paysages alentours. L’arrivée se fera au domaine de Massillan vers les 10h30 où les participants seront invités à une dégustation – balade à travers les vignes. L’activité est gratuite mais les places étant limitées, une inscription est nécessaire via [culture@lecres.fr](mailto:culture@lecres.fr). Randonnée à travers le village du Crès et les vignes, jusqu’au Domaine de Massillan. Village 34920 Le Crès Le Crès Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T10:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Le Crès Autres Lieu Village Adresse 34920 Le Crès Ville Le Crès lieuville Village Le Crès