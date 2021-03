Le Mesnil-sur-Oger Le Mesnil-sur-Oger Le Mesnil-sur-Oger, Marne Balade au coeur de la Réserve Naturelle des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger Le Mesnil-sur-Oger Catégories d’évènement: Le Mesnil-sur-Oger

Marne

Balade au coeur de la Réserve Naturelle des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Le Mesnil-sur-Oger. Balade au coeur de la Réserve Naturelle des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger 2021-09-18 09:30:00 – 2021-09-18 11:30:00

Le Mesnil-sur-Oger Marne Le Mesnil-sur-Oger Dans le cadre des Journées du Patrimoine : Balade au coeur de la Réserve Découvrez l’influence des activités humaines passées et actuelles sur le paysage et la biodiversité de la réserve Prévoir des chaussures de marche et si possible jumelles et loupes Inscription préalable – Gratuit https://cen-champagne-ardenne.org/evenements Dans le cadre des Journées du Patrimoine : Balade au coeur de la Réserve Découvrez l’influence des activités humaines passées et actuelles sur le paysage et la biodiversité de la réserve Prévoir des chaussures de marche et si possible jumelles et loupes Inscription préalable – Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Le Mesnil-sur-Oger, Marne Autres Lieu Le Mesnil-sur-Oger Adresse Ville Le Mesnil-sur-Oger