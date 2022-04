Balade au clair de lune Longchaumois Longchaumois Catégories d’évènement: Jura

Longchaumois

Balade au clair de lune Longchaumois, 24 juillet 2022, Longchaumois. Balade au clair de lune Longchaumois

2022-07-24 – 2022-07-24

Longchaumois Jura 5 5 EUR Balade nocturne organisée par l’Association Touristique de Longchaumois.

Profitez de la belle nuit étoilée ! Inscriptions à partir de 19h30 au Chalet d’Accueil

Départ à 20h00 Renseignements Chalet d’accueil : 03 84 60 66 08 mairie.longchaumois@wanadoo.fr +33 3 84 60 66 08 http://www.longchaumois.fr/ Balade nocturne organisée par l’Association Touristique de Longchaumois.

Profitez de la belle nuit étoilée ! Inscriptions à partir de 19h30 au Chalet d’Accueil

Départ à 20h00 Renseignements Chalet d’accueil : 03 84 60 66 08 Longchaumois

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Longchaumois Autres Lieu Longchaumois Adresse Ville Longchaumois lieuville Longchaumois Departement Jura

Longchaumois Longchaumois Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longchaumois/

Balade au clair de lune Longchaumois 2022-07-24 was last modified: by Balade au clair de lune Longchaumois Longchaumois 24 juillet 2022 Jura Longchaumois

Longchaumois Jura