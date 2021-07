Belin-Béliet Belin-Béliet Belin-Béliet, Gironde Balade au clair de lune : Initiation à l’astronomie Belin-Béliet Belin-Béliet Catégories d’évènement: Belin-Béliet

Belin-Béliet Gironde Explorateurs du Ciel, en route vers les planètes !

L’association Bételgeuse vous fera découvrir planètes, galaxies, nébuleuses et de nombreuses « curiosités célestes » à l’aide de leurs lunettes et télescopes professionnels à l’airial de Mons sur la commune de Belin-Béliet.

Inscriptions au préalable : 05 56 88 30 11 Explorateurs du Ciel, en route vers les planètes !

