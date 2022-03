Balade au clair de lune et soupe à l’oignon place du bourg Vicq-sur-Gartempe Catégories d’évènement: Vicq-sur-Gartempe

Vienne

Balade au clair de lune et soupe à l’oignon place du bourg, 16 avril 2022, Vicq-sur-Gartempe. Balade au clair de lune et soupe à l’oignon

place du bourg, le samedi 16 avril à 20:30

Départ à 20 h 30 sur la place de Vicq-sur-sur Gartempe. Repas à la salle des fêtes

Participation soupe à l’oignon : 5 euros (gratuit pour les enfants)

Balade suivie d’une soupe à l’oignon place du bourg place du bourg 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T20:30:00 2022-04-16T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Vicq-sur-Gartempe, Vienne Autres Lieu place du bourg Adresse place du bourg 86260 VICQ SUR GARTEMPE Ville Vicq-sur-Gartempe lieuville place du bourg Vicq-sur-Gartempe Departement Vienne

place du bourg Vicq-sur-Gartempe Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vicq-sur-gartempe/

Balade au clair de lune et soupe à l’oignon place du bourg 2022-04-16 was last modified: by Balade au clair de lune et soupe à l’oignon place du bourg place du bourg 16 avril 2022 place du bourg Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe

Vicq-sur-Gartempe Vienne