Balade au clair de lune aux Quinconces Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Gironde

Balade au clair de lune aux Quinconces Andernos-les-Bains, 5 juillet 2022, Andernos-les-Bains. Balade au clair de lune aux Quinconces Andernos-les-Bains

2022-07-05 – 2022-07-05

Andernos-les-Bains Gironde 3 3 EUR Sous un joli couché de soleil, découvrez ce site naturel protégé avec un autre regard grâce à cette visite guidée surprenante, pour sa flore et sa faune, proposée par l’association “sauvegarde du site naturel des Quinconces”. Réservation et Billetterie à l’office de tourisme. Sous un joli couché de soleil, découvrez ce site naturel protégé avec un autre regard grâce à cette visite guidée surprenante, pour sa flore et sa faune, proposée par l’association “sauvegarde du site naturel des Quinconces”. Réservation et Billetterie à l’office de tourisme. +33 5 56 82 02 95 Sous un joli couché de soleil, découvrez ce site naturel protégé avec un autre regard grâce à cette visite guidée surprenante, pour sa flore et sa faune, proposée par l’association “sauvegarde du site naturel des Quinconces”. Réservation et Billetterie à l’office de tourisme. Andernos Tourisme

Andernos-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains, Gironde Autres Lieu Andernos-les-Bains Adresse Ville Andernos-les-Bains lieuville Andernos-les-Bains Departement Gironde

Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/andernos-les-bains/

Balade au clair de lune aux Quinconces Andernos-les-Bains 2022-07-05 was last modified: by Balade au clair de lune aux Quinconces Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains 5 juillet 2022 Andernos-les-Bains Gironde

Andernos-les-Bains Gironde