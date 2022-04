Balade au chant des oiseaux Rocquefort Rocquefort Catégories d’évènement: Rocquefort

Le printemps est arrivé et les oiseaux cherchent leur partenaire idéal. Mais comment se repérer entre tous les bruits qui tournent autour ? Entre les chants du pinson, ce satané pic qui tambourine sur son arbre et la foulque macroule qui appelle depuis la mare : pas moyen de s'entendre. Au travers d'une randonnée traversant plusieurs milieux, l'Association CHENE vous fera reconnaitre les différents individus qui peuplent nos campagnes et comprendre le but de leur chant ainsi que leurs stratégies respectives.

