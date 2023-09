Circuit pédestre au Cap d’Antibes quartier la Salis Balade au Cap Antibes Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Circuit pédestre au Cap d'Antibes quartier la Salis

Circuit guidé et présentation d'1h30. Samedi 14 octobre à 10h et 14h30, sur inscription à JNA23@ville-antibes.fr ou 07.64.62.60.58

Balade au Cap
41 bd du Cap
Antibes 06160 Juan-les-Pins
Alpes-Maritimes
Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:30:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:30:00+02:00
2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

