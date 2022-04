Balade au bout du monde Cléron, 23 août 2022, Cléron.

Balade au bout du monde Réserve naturelle du ravin de Valbois 23, grande rue Cléron

2022-08-23 – 2022-08-23 Réserve naturelle du ravin de Valbois 23, grande rue

Cléron Doubs

La fin d’été est le moment propice pour venir gouter aux ambiances et aux paysages du cœur de la Réserve naturelle du ravin de Valbois. Le temps d’une randonnée, (re)découvrez ses zones plus confidentielles, comme la forêt à caractère naturel, le fond du ravin et les pelouses calcaires qui font sa renommée. Repas tiré du sac. Inscription obligatoire, places limitées. En partenariat avec l’Office de tourisme Destination Loue Lison

animation@cen-franchecomte.org https://www.billetweb.fr/balade-au-bout-du-monde&multi=19531&color=154194&parent=cen-franchecomte&session=&calendar=1

La fin d’été est le moment propice pour venir gouter aux ambiances et aux paysages du cœur de la Réserve naturelle du ravin de Valbois. Le temps d’une randonnée, (re)découvrez ses zones plus confidentielles, comme la forêt à caractère naturel, le fond du ravin et les pelouses calcaires qui font sa renommée. Repas tiré du sac. Inscription obligatoire, places limitées. En partenariat avec l’Office de tourisme Destination Loue Lison

Réserve naturelle du ravin de Valbois 23, grande rue Cléron

dernière mise à jour : 2022-04-20 par