du samedi 5 février au samedi 16 avril à Maison du vélo

Chaque samedi matin: Balade dans le bois de Vincennes, durée 2 heures environ : 20 km à l’écart de la circulation automobile, par la promenade plantée, les lacs, la rivière de Joinville, et le château de Vincennes au retour. Pour bien commencer le week-end. Un bon moyen de découvrir les balades à vélo si vous hésitez à partir une journée entière pour votre première sortie, pour faire le point avec des vélotouristes expérimentés sur l’état de votre vélo et de votre équipement. Rendez-vous devant la Maison du Vélo, départ à 9h30. _Informer l’organisateur de votre venue la veille avant 20 heures, par SMS au 06 23 60 21 28. Il n’est pas raisonnable de rouler lorsqu’il gèle ou tombe des cordes…_

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T09:30:00 2022-02-05T12:00:00;2022-02-12T09:30:00 2022-02-12T12:00:00;2022-02-19T09:30:00 2022-02-19T12:00:00;2022-02-26T09:30:00 2022-02-26T12:00:00;2022-03-05T09:30:00 2022-03-05T12:00:00;2022-03-12T09:30:00 2022-03-12T12:00:00;2022-03-19T09:30:00 2022-03-19T12:00:00;2022-03-26T09:30:00 2022-03-26T12:00:00;2022-04-02T09:30:00 2022-04-02T12:00:00;2022-04-09T09:30:00 2022-04-09T12:00:00;2022-04-16T09:30:00 2022-04-16T12:00:00

