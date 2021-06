Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire, Saint-Pal-de-Mons Balade au bois de Chamblanche Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons Catégories d’évènement: Haute-Loire

Balade de 5 km au bois de Chamblanche agrémentée de légendes (le Pont des œufs), d'anecdotes, culture locale, découverte de la végétation …par Jean Francois Convers. Adultes et enfants à partir de 5 ans. Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme +33 4 71 75 06 60 https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

