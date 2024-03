Balade attelée sur le port de Saint-Vaast Saint-Vaast-la-Hougue, jeudi 16 mai 2024.

Balade attelée sur le port de Saint-Vaast Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Montez à bord des calèches de Francis Valognes et (re)découvrez le patrimoine du port de Saint-Vaast-la-Hougue ! Le long des chemins longeant le littoral, la baie et ses parcs à huîtres défilent au pas des Percherons. En remontant la digue de la Hougue, on prend le temps d’apprécier ce panorama naturel magnifique, mais aussi les impressionnantes tours Vauban, protégeant la baie des envahisseurs.

Cette balade, d’environ 1h30, enchantera les petits comme les plus grands !

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué au moment de la réservation.

Montez à bord des calèches de Francis Valognes et (re)découvrez le patrimoine du port de Saint-Vaast-la-Hougue ! Le long des chemins longeant le littoral, la baie et ses parcs à huîtres défilent au pas des Percherons. En remontant la digue de la Hougue, on prend le temps d’apprécier ce panorama naturel magnifique, mais aussi les impressionnantes tours Vauban, protégeant la baie des envahisseurs.

Cette balade, d’environ 1h30, enchantera les petits comme les plus grands !

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué au moment de la réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 15:00:00

fin : 2024-05-16

Avenue Amiral Alphonse Vaultier

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie contact@ot-cotentin.fr

L’événement Balade attelée sur le port de Saint-Vaast Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2024-03-21 par OT Cotentin