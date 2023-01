BALADE ATTELÉE EN CALÈCHE Xertigny Xertigny Catégories d’Évènement: Vosges

Xertigny

BALADE ATTELÉE EN CALÈCHE Xertigny, 23 avril 2023, Xertigny . BALADE ATTELÉE EN CALÈCHE 2 Rue du Canton de Firminy Office de Tourisme Xertigny Vosges Office de Tourisme 2 Rue du Canton de Firminy

2023-04-23 14:30:00 – 2023-04-23 16:00:00

Office de Tourisme 2 Rue du Canton de Firminy

Xertigny

Vosges 11 EUR Découverte INSOLITE de Xertigny à calèche en compagnie d’une guide passionnée.

Vous souhaitez faire un bon dans le temps et partager un moment au

rythme des pas des chevaux? La Cavale Attraction vous propose des balades en calèche. Idéale pour toute la famille et pour tous les âges, venez

découvrir l’histoire et le patrimoine vosgien à l’ancienne ! Calèche de 5 personnes, pour une durée de 1h30.

Départ devant l’Office de Tourisme de Xertigny tourisme.lavogelesbains@epinal.fr +33 3 29 36 31 75 https://boutique.epinal.fr/experiences/equestre/caleche-balade-caleche-xertigny Office de Tourisme 2 Rue du Canton de Firminy Xertigny

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Vosges, Xertigny Autres Lieu Xertigny Adresse Xertigny Vosges Office de Tourisme 2 Rue du Canton de Firminy Ville Xertigny lieuville Office de Tourisme 2 Rue du Canton de Firminy Xertigny Departement Vosges

Xertigny Xertigny Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/xertigny/

BALADE ATTELÉE EN CALÈCHE Xertigny 2023-04-23 was last modified: by BALADE ATTELÉE EN CALÈCHE Xertigny Xertigny 23 avril 2023 2 rue du Canton de Firminy Office de Tourisme Xertigny Vosges Vosges Xertigny

Xertigny Vosges