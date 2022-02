Balade atelier – Yes we Canne Marseille 15e Arrondissement Marseille 15e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 15e Arrondissement Originaire de la vallée de l’Indus (à l’est de l’Inde), Arundo Donax accompagne le développement de nos sociétés depuis la nuit des temps. Lors de la marche, observons son écologie, ses usages et ce qu’elle raconte des mouvements de terre.

Puis passons à la pratique, la collection d’outils conçue par le Collectif SAFI invite à couper, refendre, mettre en forme et valoriser ce bio matériau perçu aujourd’hui comme invasif, qui peut se révéler plein d’avenir si on apprend à dialoguer avec lui.



Dans le cadre de la semaine Nature et Biens communs organisée par le Zef.



