Balade – Atelier sur la Gemmothérapie ou l’art de la macération des bourgeons Paimpont Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Paimpont

Balade – Atelier sur la Gemmothérapie ou l’art de la macération des bourgeons Paimpont, 27 mars 2022, Paimpont. Balade – Atelier sur la Gemmothérapie ou l’art de la macération des bourgeons Herboristerie « l’Hermine et l’Ajonc » 2 Rue du Général de Gaulle Paimpont

2022-03-27 14:30:00 – 2022-03-27 17:30:00 Herboristerie « l’Hermine et l’Ajonc » 2 Rue du Général de Gaulle

Paimpont Ille-et-Vilaine Paimpont La nature se réveille tout doucement de son sommeil hivernal.

Les bourgeons émergent peu à peu. C’est le moment de découvrir et de pratiquer la gemmothérapie ou l’art de la macération des bourgeons. Laissez vous guider par Auriella, herboriste, passionnée du monde végétal et de ses secrets. Petite présentation en boutique suivie d’une balade immersive où vous glanerez des bourgeons afin de confectionner un macérat. Vous repartirez avec votre remède ! Tarifs : 40€ / tarif unique – matériel fournis RDV devant la boutique : 2 rue Général de Gaulle 35380 Paimpont

On vous attend 5 min avant le départ. Équipez-vous en fonction de la météo : les balades ne sont pas annulées en cas de mauvais temps. Réservation obligatoire par internet sur notre site www.herboristerie-broceliande.com rubrique « Balades et ateliers » +33 6 63 67 76 21 http://www.herboristerie-broceliande.com/ La nature se réveille tout doucement de son sommeil hivernal.

Les bourgeons émergent peu à peu. C’est le moment de découvrir et de pratiquer la gemmothérapie ou l’art de la macération des bourgeons. Laissez vous guider par Auriella, herboriste, passionnée du monde végétal et de ses secrets. Petite présentation en boutique suivie d’une balade immersive où vous glanerez des bourgeons afin de confectionner un macérat. Vous repartirez avec votre remède ! Tarifs : 40€ / tarif unique – matériel fournis RDV devant la boutique : 2 rue Général de Gaulle 35380 Paimpont

On vous attend 5 min avant le départ. Équipez-vous en fonction de la météo : les balades ne sont pas annulées en cas de mauvais temps. Réservation obligatoire par internet sur notre site www.herboristerie-broceliande.com rubrique « Balades et ateliers » Herboristerie « l’Hermine et l’Ajonc » 2 Rue du Général de Gaulle Paimpont

dernière mise à jour : 2022-01-25 par Office de Tourisme de Brocéliande

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Paimpont Autres Lieu Paimpont Adresse Herboristerie "l'Hermine et l'Ajonc" 2 Rue du Général de Gaulle Ville Paimpont lieuville Herboristerie "l'Hermine et l'Ajonc" 2 Rue du Général de Gaulle Paimpont Departement Ille-et-Vilaine

Paimpont Paimpont Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paimpont/

Balade – Atelier sur la Gemmothérapie ou l’art de la macération des bourgeons Paimpont 2022-03-27 was last modified: by Balade – Atelier sur la Gemmothérapie ou l’art de la macération des bourgeons Paimpont Paimpont 27 mars 2022 ille-et-vilaine Paimpont

Paimpont Ille-et-Vilaine