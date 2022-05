Balade – atelier pour jardiniers en herbe Musée de Montmartre Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 15 mai 2022

de 10h30 à 11h30

gratuit

A l’occasion des 48h de l’agriculture urbaine, le Musée de Montmartre propose au jeune public un atelier-visite pour découvrir les plantes comestibles et les petits animaux des Jardins Renoir. La séance commence par une balade à travers les jardins à la découverte des arbres fruitiers, des vignes, des ruches et du potager. Nous irons aussi rendre visite aux petites bêtes du bassin. Après la visite des jardins nous ferons des semis de graines du potager. Pour les enfants à partir de 4 ans et jusqu’à 9 ans. La réservation préalable obligatoire

N.B. : l’atelier est gratuit pour les enfants, le ou les adultes accompagnant l’enfant doivent acquitter une entrée pour les jardins ou les Musée, s’ils souhaitent visiter l’exposition et les collections. Le(s) billet(s) pour adulte(s) sera à régler à l’accueil du Musée le jour de l’atelier. Musée de Montmartre 12 rue Cortot 75018 Paris Contact : https://my.weezevent.com/atelier-enfants-48h-de-lagricuture-urbaine

