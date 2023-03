Balade atelier : L’art de la macération des bourgeons : découverte de la gemmothérapie – L’Hermine et l’Ajonc L’Hermine et l’Ajonc Paimpont Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Balade atelier : L'art de la macération des bourgeons : découverte de la gemmothérapie – L'Hermine et l'Ajonc
2 Rue du Général de Gaulle
L'Hermine et l'Ajonc
Paimpont

2023-03-26 14:30:00 – 2023-03-26 17:30:00

Ille-et-Vilaine Dimanche 26 mars de 14h30 à 17h30 Balade atelier : L’art de la macération des bourgeons : découverte de la gemmothérapie Le mois de mars, c’est le mois où tout bourgeonne !

Le moment parfait pour s’intéresser à ces petits trésors végétaux. Auriella vous propose une Balade-Atelier où cours duquel vous allez apprendre à reconnaître et glanner les bourgeons.

Vous découvrirez l’art de la gemmothérapie. Puis vous réaliserez un remède et repartirez avec ! Le matériel est fournis. Réservation obligatoire en ligne sur le site de l’Hermine et l’Ajonc : www.herboristerie-broceliande.com, rubrique « Balades et Ateliers » ou directement sur Weezevent RDV 5 min avant le départ, devant la boutique : 2 Rue du Général de Gaulle – 35380 Paimpont Atelier : 40€/ tarif unique – matériel fournis

