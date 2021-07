Saint-Denis Musée d'art et d'histoire Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Balade-atelier en famille « Les animaux » Musée d’art et d’histoire Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

Balade-atelier en famille « Les animaux » Musée d’art et d’histoire, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Saint-Denis. Balade-atelier en famille « Les animaux »

Musée d’art et d’histoire, le dimanche 19 septembre à 14:30

Sur les tableaux et les statues, même cachés sur les meubles, les animaux sont partout au musée. En bois, en pierre, en peinture, la médiatrice vous racontera une petite histoire sur chaque objet, suivie d’un atelier de pratique artistique pour repartir avec un beau souvenir du musée ! Atelier techniques diverses.

Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00

