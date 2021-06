Asserac Mairie d'Assérac Asserac, Loire-Atlantique Balade & atelier de tressage aux marais Mairie d’Assérac Asserac Catégories d’évènement: Asserac

Loire-Atlantique

Balade & atelier de tressage aux marais

Mairie d’Assérac, le vendredi 30 juillet à 10:45

Balade au coeur des marais salants d’Assérac, un atelier de tressage sera également proposé. Pensez à amener votre appareil photo !

Balade au coeur des marais salants d'Assérac, un atelier de tressage sera également proposé. Pensez à amener votre appareil photo ! Mairie d'Assérac 15 Rue du Pont Bérin 44410 Asserac Loire-Atlantique

2021-07-30T10:45:00 2021-07-30T12:15:00

