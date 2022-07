Balade assaisonnée autour du végétal La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu

Balade assaisonnée autour du végétal La Chaise-Dieu, 14 août 2022, La Chaise-Dieu. Balade assaisonnée autour du végétal

La Chaise-Dieu Haute-Loire

2022-08-14 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-14 La Chaise-Dieu

Haute-Loire A 10h, balade d’1h avec un animateur botanique sur le parcours du Serpent D’or (3,7kms) avec initiation aux clefs d’identification des végétaux et réalisation d’un pesto sauvage avec la cueillette sauvage du jour. Visite guidée « Tisser la Nature » à 14h30. lachaisedieu-tourisme@lepuyenvelay.fr +33 4 71 00 01 16 https://www.chaisedieu.fr/ La Chaise-Dieu

