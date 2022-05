Balade artistique spécial enfants

Balade artistique spécial enfants, 19 juin 2022, . Balade artistique spécial enfants

2022-06-19 10:00:00 – 2022-06-19 11:15:00 Balade artistique spécial enfants “En chemin, à l’ombre des arbres, aux sons du sous-bois”. à partir de 6 ans (sans parents). Inscription en ligne conseillée à partir du 1er juin. Balade artistique spécial enfants “En chemin, à l’ombre des arbres, aux sons du sous-bois”. à partir de 6 ans (sans parents). Inscription en ligne conseillée à partir du 1er juin. dernière mise à jour : 2022-05-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville