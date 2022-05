Balade artistique Rural’Art Le Mené, 4 juin 2022, Le Mené.

Balade artistique Rural’Art Site de la Roche au cerf Plessala Le Mené

2022-06-04 – 2022-06-05 Site de la Roche au cerf Plessala

Le Mené Côtes d’Armor Le Mené

Le temps d’un week-end, le street art s’invite au cœur du site enchanteur de La Roche au Cerf

Que vous soyez férus d’art, amoureux de la nature ou que vous ayez simplement envie d’éveiller vos sens dans un esprit guinguette, l’association de La Pause Syndicale vous invite à vous mettre au vert pour la deuxième édition de Rural’Art: la ba(l)ade artistique.

Les 4 et 5 Juin, des artistes des quatre coins de la Bretagne seront réunis pour ravir les cœurs des petits et des grands dans une ambiance champêtre. Au programme : exposition d’oeuvres d’art au fil de l’eau, peintures en direct, conteur, DJ set… vous ne serez pas déçus du voyage.

Circuit de 3 km. Expositions, live painting, contes, jeux et DJ set. Restauration et buvette sur place.

Le samedi : le son pendant l’Open air de Rural’Art sur une prog’ House/Disco/Funk avec LPS & CO (16h00/19h00) et FAT TO THE FLAX (19h00/22h00).

lapausesyndic@gmail.com +33 6 41 33 16 65

Site de la Roche au cerf Plessala Le Mené

