du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à PAD – Pépinière Artistique Daviers –

Sur l’invitation d’Annabelle Sergent, une balade artistique sera menée par Vincent Loiseau (Kwal) et un musicien (Hervé Moquet). Vincent Loiseau, nous contera tout au long de ce parcours les secrets des bâtiments en mêlant des anecdotes réelles et des envolés poétiques. Il nous plongera dans un univers intemporelle mêlant l’histoire d’hier et d’aujourd’hui.

sur inscription

Sur l'invitation d'Annabelle Sergent, une balade artistique sera menée par Vincent Loiseau (Kwal) et un musicien (Hervé Moquet). PAD – Pépinière Artistique Daviers – 3 boulevard Daviers 49100 Angers

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

