Berges du canal, le dimanche 15 mai à 15:00

La Ville de Leers organise une balade artistique le long des berges du canal. Au fil du parcours , des animations seront proposées par les associations culturelles leersoises et des compagnies extérieures ainsi que des stands de sensibilisation à l’ environnement et au respect de la nature. Le parcours s’étendra des jardins familiaux, rue Suffren aux bassins filtrants, en passant par la Guinguette, rue de Wattrelos. Le final se déroulera à côté de la Guinguette. Avec la particpation des associations leersoises : Les Amis du Jardin, Canailles en scène, Adnes, Le Scribe, les Ateliers Artistiques du Moulin, Triamont, l’Harmonie municipale, La Pirouette Théâtre, Artanime, le Diapason de Leers, Leers Historique, Rando Leers, la Maison de l’Eau de la pêche et la nature, l’école Municipale de musique, l’école du Buisson, des peintres et autres déambulations surprises !

Gratuit

Berges du canal rue Suffren Leers Leers Nord



2022-05-15T15:00:00 2022-05-15T18:00:00