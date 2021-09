Saint-Sulpice-sur-Risle Saint-Sulpice-sur-Risle Orne, Saint-Sulpice-sur-Risle Balade artistique – Journées Européennes du Patrimoine 2021 Saint-Sulpice-sur-Risle Saint-Sulpice-sur-Risle Catégories d’évènement: Orne

Saint-Sulpice-sur-Risle

Balade artistique – Journées Européennes du Patrimoine 2021 Saint-Sulpice-sur-Risle, 18 septembre 2021, Saint-Sulpice-sur-Risle. Balade artistique – Journées Européennes du Patrimoine 2021 2021-09-18 17:00:00 – 2021-09-18

Saint-Sulpice-sur-Risle Orne Saint-Sulpice-sur-Risle Orne Balade artistique (danse, conte, graphisme de vue) à partir de l’église le long de la Risle et jusqu’à l’atelier de chez Fanny Ferré. Départs à 15h et 17h. Balade artistique (danse, conte, graphisme de vue) à partir de l’église le long de la Risle et jusqu’à l’atelier de chez Fanny Ferré. Départs à 15h et 17h. mairie.stsulpice61@wanadoo.fr +33 2 33 24 15 76 Balade artistique (danse, conte, graphisme de vue) à partir de l’église le long de la Risle et jusqu’à l’atelier de chez Fanny Ferré. Départs à 15h et 17h. dernière mise à jour : 2021-09-03 par OT DU PAYS DE L’AIGLE

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Sulpice-sur-Risle Autres Lieu Saint-Sulpice-sur-Risle Adresse Ville Saint-Sulpice-sur-Risle lieuville 48.78046#0.65718