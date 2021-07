Balade artistique entre musique et danse Mairie de Lignières-Sonneville, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Lignières-Sonneville.

Balade artistique entre musique et danse

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mairie de Lignières-Sonneville

### Découvrez le circuit du patrimoine communal et la fresque réalisée par l’artiste KEGREA, muraliste, rythmé par les tableaux musicaux et chorégraphiques des Ballets Confidentiels. Les balades artistiques « Petites mémoires » à Lignières-Sonneville et l’Association CHABRAM² vous invitent à une visite découverte du patrimoine communal et vous présentent la fresque réalisée par l’artiste muraliste KEGREA. Cette fresque entre dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire réalisé en hommage aux territoires de Grande Champagne et à ses habitants. Une déambulation à travers le bourg rythmée par les tableaux musicaux et chorégraphiques des Ballets Confidentiels. Le trio franco-belge Ballets Confidentiels créée à trois voix (voix lyrique, danse, percussions) des concerts chorégraphiques qui explorent le rapport à l’intime entre le spectateur et l’artiste en déplaçant le spectacle hors du plateau. Le programme musical proposé alterne transcriptions de musique du répertoire baroque et contemporain en passant par le jazz et la musique traditionnelle. Quatre tableaux mettent à l’honneur les voix féminines, drôles, tragiques ou juste belles. **Les Iris / roseraie du Château** : variation sur la Récitation n°3 de Georges Aperghis, sur un texte de Théodore de Banville. **Lament / au bord de l’eau** : transcription de l’aria « ah, spietato ! » de Georg Friedrich Haendel, dans Amadiggi di Gaula. **Transcription de l’aria « ah, spietato ! »** de Georg Friedrich Haendel, dans Amadiggi di Gaula : Variation autour de La Chanson d’Orléans, de Claude Debussy. **Jump !** : une transcription pour voix et percussions de Fast Track de Miles Davis. **Johanne Saunier – danseuse, Eléonore Lemaire – soprano, Richard Dubelski – percussionniste.** [www.balletsconfidentiels.com](http://www.balletsconfidentiels.com) Profitez de votre venue pour visiter : – la Petite maison du lin ([www.petitemaisondulin.fr](http://www.petitemaisondulin.fr)) – l’exposition « comment s’habillent les fantômes » proposée par Bunker artistists collective au Sentier des arts. – l’exposition « Petites mémoires » à l’ÉCOLE, centre d’art contemporain, 9 rue Jean Daudin, 16120 Bellevigne ([www.chabram.com](http://www.chabram.com))

Gratuit. Placement libre. Rdv : sur le parking du Chateau. Départ du Château à 14h30 le samedi et 17h le dimanche.

Mairie de Lignières-Sonneville 3 rue du Château, 16130 Lignières-Sonneville Lignières-Sonneville Charente



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00