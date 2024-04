Balade artistique au bord du lac Pontcharal Vigeois, lundi 29 juillet 2024.

Balade artistique au bord du lac Pontcharal Vigeois Corrèze

Parcours magique et ludique au bord de l’eau et dans la forêt avec contes et surprises. Tout âge sur inscription uniquement.

Participation au chapeau.

Départ à 20h45 précises depuis le parking du lac de Pontcharal à 20h45, en cas de pluie salle des fêtes. .

Début : 2024-07-29 20:30:00

fin : 2024-07-29

Lac de Pontcharal

Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine cristinasainte@orange.fr

L’événement Balade artistique au bord du lac Pontcharal Vigeois a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de Tourisme Terres de Corrèze