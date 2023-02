Balade Art & Nature, Journée Internationale des Forêts, 25 mars 2023, Laruscade Laruscade.

Balade Art & Nature, Journée Internationale des Forêts

Lac des Vergnes Laruscade Gironde

2023-03-25 – 2023-03-25

Laruscade

Gironde

Laruscade

EUR 0 0 Après avoir longé l’étang des Vergnes, nous pénétrez dans un environnement paisible pour découvrir la forêt alluviale comme jamais vous ne l’avez perçue.

En compagnie d’une guide naturaliste de l’association Argiope, vous aborderez les éléments d’identification des diverses essences rencontrées, ainsi que ses habitants, puis une plasticienne, vous donnera les clés et les outils pour les retranscrire sur le papier.

Les aquarelles n’auront plus de secrets pour vous, la forêt non plus, à l’heure où le printemps est tout juste installé …

©AGNIESZKA WEN de Pixabay

Laruscade

