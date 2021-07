Balade Art & Musique Sabres, 1 août 2021-1 août 2021, Sabres.

Balade Art & Musique 2021-08-01 10:00:00 – 2021-08-01 16:00:00 Sabres, Commensacq, Arjuzanx Parking de l’écomusée de Marquèze

Sabres Landes

Venez découvrir trois œuvres de La Forêt d’Art Contemporain, lors de cette balade à Sabres, Commensacq et Arjuzanx accompagnée par Laëticia Belanger, médiatrice artistique.

La musique est représentée par différentes formes dans l’art. Pendant toute la journée de découverte l’esprit pourra librement s’envoler dans l’univers de l’art et de la musique, un sujet synonymes d’aventure et de fascinations.

10h00 rendez-vous sur le parking de l’Écomusée à Sabres / fin de l’excursion à 16h00.

Prévoir un véhicule pour les déplacements entre les œuvres (35 km) et un pique-nique.

Tarif : 5 euros/personne (gratuit jusqu’à 10 ans)

Inscription obligatoire : 06 19 99 34 60

dernière mise à jour : 2021-06-30 par