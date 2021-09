Toulouse Ecluse Saint Michel Haute-Garonne, Toulouse Balade Art Déco sur l’île du Ramier Ecluse Saint Michel Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Balade architecturale commentée de l’île du Ramier à la découverte des principaux bâtiments de l’entre-deux guerres de style art déco dont la piscine Nakache, chef de l’art déco toulousain. Il s’agit d’une boucle à pied d’environ 5km et d’une durée de 2h. Le point de départ et d’arrivée se situe à l’écluse Saint-Michel, près de l’arrêt de tramway sur le pont Saint-Michel.

Inscription obligatoire par mail

Balade architecturale commentée de l'île du Ramier à la découverte des principaux bâtiments de l'entre-deux guerres de style art déco. Ecluse Saint Michel Impasse du pont Saint-Michel, 31400, Toulouse, France

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

