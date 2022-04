Balade arnétoise Arnay-le-Duc, 1 mai 2022, Arnay-le-Duc.

Balade arnétoise Salle Saint-Laurent 11 bis, rue Jean-Moulin Arnay-le-Duc

2022-05-01 – 2022-05-01 Salle Saint-Laurent 11 bis, rue Jean-Moulin

Arnay-le-Duc Côte-d’Or Arnay-le-Duc

Le Rando-Club du Pays d’Arnay organise une randonnée, ouverte à tous, avec 4 circuits balisés : 6,5 km (Rando-Santé® et rando famille), 9,5 km, 16,5 km et 25 km (randonnée pédestre ou marche nordique).

Des ravitaillements sont prévus pour tous les circuits. A l’arrivée des randonnées, les participants pourront partager le verre de l’amitié et déguster un assortiment servi sur assiette.

Inscription sur place.

rando-club.arnay@orange.fr

