Balade architecturale en images Médiathèque de Haute-Saintonge Jonzac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Jonzac

Balade architecturale en images Médiathèque de Haute-Saintonge, 14 avril 2022, Jonzac. Balade architecturale en images

Médiathèque de Haute-Saintonge, le jeudi 14 avril à 18:30

De l’architecture contemporaine du Centre des congrès aux grands ensembles du quartier de la « résidence Philippe » en passant par les Thermes à la conception d’influence japonaise… **Julie Pannetier** et **Emeline Poulain**, architectes à l’atelier PARC, vous emmènent gambader dans les rues de Jonzac, sans quitter votre siège, à la découverte de bâtiments emblématiques de la ville. De l’ancien au moderne, du particulier au général, toutes les occasions seront bonnes pour aborder aussi bien la question des matériaux que celle des enjeux actuels de nos cadres de vie et des défis innombrables à relever pour l’architecte !

Entrée libre et gratuite

De l’architecture contemporaine du Centre des congrès aux grands ensembles du quartier de la « résidence Philippe », une découverte des bâtiments emblématiques de Jonzac sans quitter son fauteuil. Médiathèque de Haute-Saintonge 39 rue des Carmes 17500 Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T18:30:00 2022-04-14T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Jonzac Autres Lieu Médiathèque de Haute-Saintonge Adresse 39 rue des Carmes 17500 Jonzac Ville Jonzac lieuville Médiathèque de Haute-Saintonge Jonzac Departement Charente-Maritime

Médiathèque de Haute-Saintonge Jonzac Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jonzac/

Balade architecturale en images Médiathèque de Haute-Saintonge 2022-04-14 was last modified: by Balade architecturale en images Médiathèque de Haute-Saintonge Médiathèque de Haute-Saintonge 14 avril 2022 Jonzac Médiathèque de Haute-Saintonge Jonzac

Jonzac Charente-Maritime