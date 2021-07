Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Balade architecturale à vélo Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes Hautes-Pyrénées Une balade guidée à faire avec son propre vélo !

Partez à la découverte des étonnantes façades des maisons tarbaises ornées de briques et céramiques.

Cette balade vous conduira autour du Jardin Massey, en passant par la tuilerie Oustau, lieu emblématique de production de céramiques, jusqu’à l’ancienne maison du propriétaire.

Visite proposée et guidée par le Conseil d'architecture et d'urbanisme des Hautes-Pyrénées. > Réservation à l'Office de Tourisme au 05 62 51 30 31 ou par mail accueil@tarbes-tourisme.fr

Tarbes
TARBES 3, Cours Gambetta
43.23188#0.07369