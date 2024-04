Balade Archipel avec Glaz Evasion #Grandes Marées# Glaz Evasion Plouguerneau, mardi 7 mai 2024.

Balade Archipel avec Glaz Evasion #Grandes Marées# Glaz Evasion Plouguerneau Finistère

De l’Ile Wrac’h en passant par l’île Stagadon et l’Ile Vierge partez en kayak à la découverte du patrimoine naturel maritime et son histoire. Vous apprendrez à reconnaître les oiseaux marins, les algues et avec un peu de chance, des phoques viendrons vous saluer. Pique-nique (à prévoir) sur l’île Stagadon. Dégustation d’algues. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-07 10:00:00

fin : 2024-05-07 16:00:00

Glaz Evasion 48 Lieu-dit Kastell Ac’h

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

