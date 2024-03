Balade aquatique « Le Jardin des Mattes » Office de tourisme Intercommunal Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var, La Londe les Maures La Londe-les-Maures, lundi 1 juillet 2024.

Balade aquatique « Le Jardin des Mattes » Office de tourisme Intercommunal Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var, La Londe les Maures La Londe-les-Maures Var

Partez à la découverte de la faune et flore méditerranéennes en snorkeling accompagné (palme, masque et tuba) ! Découvrez le sentier sous-marin du Jardin des Mattes, espace protégé et préservé à La Londe les Maures.

4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01 10:45:00

fin : 2024-08-30

Office de tourisme Intercommunal Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var, La Londe les Maures 60 boulevard du Front de Mer

La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur bienvenue@mpmtourisme.com

