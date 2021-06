Balade aquatique accompagnée au cœur de la réserve marine de Carry-le-Rouet Carry-le-Rouet, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Carry-le-Rouet.

Balade aquatique accompagnée au cœur de la réserve marine de Carry-le-Rouet 2021-07-01 – 2021-08-31 Plage du Cap Rousset Avenue Gérard Montus

Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône Carry-le-Rouet

Cette activité a pour but de faire découvrir la richesse des petits fonds marins côtiers et de sensibiliser les personnes qui fréquentent la Côte Bleue sur le rôle et l’importance d’une zone marine protégée.

Découverte des petits fonds côtiers de la réserve marine de Carry-le-Rouet, en masque et tuba.

http://www.parcmarincotebleue.fr/

Cette activité a pour but de faire découvrir la richesse des petits fonds marins côtiers et de sensibiliser les personnes qui fréquentent la Côte Bleue sur le rôle et l’importance d’une zone marine protégée.

dernière mise à jour : 2021-06-16 par Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARBE) Provence Tourisme / Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARBE)Provence Tourisme / Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARBE)