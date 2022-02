Balade-apéro sur le Cher Véretz, 22 juillet 2022, Véretz.

Balade-apéro sur le Cher Véretz

2022-07-22 – 2022-07-22

Véretz Indre-et-Loire Véretz

En fin de journée, les Mariniers du Jean Bricau et Rendez-Vous dans les Vignes vous convient à une balade en futreau sur le Cher, agrémentée d’une dégustation de 3 vins de Touraine et de produits du terroir. Un moment de détente qui vous permettra de profiter de superbes paysages et lumières, de découvrir le monde de la batellerie et les fameux barrages à aiguilles qui sont construits sur le Cher, et de déguster les vins locaux et les spécialités régionales.

Balade en futreau (bateau traditionnel du Val de Loire) sur le Cher et dégustation oenologique.

Rendez-vous dans les Vignes

Véretz

dernière mise à jour : 2022-01-31 par