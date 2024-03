BALADE & APÉRO MAISON DES ORPELLIÈRES Sérignan, jeudi 18 avril 2024.

BALADE & APÉRO MAISON DES ORPELLIÈRES Sérignan Hérault

Le site des Orpellières, joyau naturel sur un littoral contrasté, est une bouffée d’oxygène. Cette balade emprunte un sentier de 3 km, accessible aux familles, et parcourt un territoire composé de cinq paysages différents. Cheminez entre fleuve, pré-salé, dune, plage, lagunes et laissez-vous guider à travers les anecdotes historiques, la découverte d’essences florales uniques et d’une faune discrète mais essentielle pour cette zone humide reconnue au niveau européen.

En fin de parcours, échangez vos impressions autour d’une dégustation de quelques produits locaux.

Réservation obligatoire. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 16:00:00

fin : 2024-04-18 18:00:00

Chemin de mer et soleil

Sérignan 34410 Hérault Occitanie accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

