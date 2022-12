BALADE APERITIVE DE LA SAINT SYLVESTRE Gérardmer Gérardmer OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

Vosges

BALADE APERITIVE DE LA SAINT SYLVESTRE Gérardmer, 31 décembre 2022, Gérardmer OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Gérardmer. BALADE APERITIVE DE LA SAINT SYLVESTRE 4 bis place des Déportés Bureau Montagne Gérardmer Vosges Bureau Montagne 4 bis place des Déportés

2022-12-31 17:30:00 17:30:00 – 2022-12-31 20:00:00 20:00:00

Bureau Montagne 4 bis place des Déportés

Gérardmer

Vosges Gérardmer 30 EUR Balade en raquettes (matériel fourni) ou pédestre avec dégustation de produits locaux. Sur réservation uniquement. Forfait famille (2adultes +2enfants = 100€). +33 6 27 03 64 00 http://rando-gerardmer.fr/raquettes-a-neige/53-rewrite.html Bureau Montagne 4 bis place des Déportés Gérardmer

dernière mise à jour : 2022-12-16 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: Gérardmer, Vosges Autres Lieu Gérardmer Adresse Gérardmer Vosges OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Bureau Montagne 4 bis place des Déportés Ville Gérardmer OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Gérardmer lieuville Bureau Montagne 4 bis place des Déportés Gérardmer Departement Vosges

Gérardmer Gérardmer OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Gérardmer Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gerardmer-ot-communautaire-gerardmer-hautes-vosges-gerardmer/

BALADE APERITIVE DE LA SAINT SYLVESTRE Gérardmer 2022-12-31 was last modified: by BALADE APERITIVE DE LA SAINT SYLVESTRE Gérardmer Gérardmer 31 décembre 2022 4 bis place des Déportés Bureau Montagne Gérardmer Vosges OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Gérardmer Vosges Gérardmer Vosges

Gérardmer OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Gérardmer Vosges