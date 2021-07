Genève Autre lieu Genève Balade animée « Passages d’hier à aujourd’hui à Genève » Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Balade animée « Passages d’hier à aujourd’hui à Genève » Autre lieu, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Genève. Balade animée « Passages d’hier à aujourd’hui à Genève »

du jeudi 15 juillet au samedi 28 août à Autre lieu

Lors de cette balade insolite, vous arpenterez les rues Basses jusqu’en Vieille Ville et partirez explorer différents passages historiques d’hier et d’aujourd’hui. Du charmant Passage de la Petite Corraterie au typiquement médiéval Passages des Degrés de Poule, en passant par le passage canaille de la rue Rousseau… cette balade vous entraine de galeries en galeries, pour un voyage hors du temps.

Tarif normal : CH 15.- / Tarif enfant (moins de 12 ans) : CH 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T15:30:00 2021-07-15T17:00:00;2021-08-28T10:45:00 2021-08-28T12:15:00

