du dimanche 29 août au mercredi 29 septembre à Autre lieu

Fini les visites guidées où votre enfant ne cesse de vous tirer sur la manche pour partir ! Ici, tout est pensé pour que les enfants découvrent l’Histoire de Genève en s’amusant ! Au travers d’un parcours animé où chaque enfant aura un rôle à jouer, vous irez à la recherche des **secrets les plus insolites de la Cité !** A chaque étape, votre enfant devra chercher un détail mystérieux, répondre à une énigme ou encore déjouer le vrai du faux en votant ! **Une façon originale et dynamique de découvrir les trésors de la ville !** Prêts pour l’aventure ?

Tarif adulte : CH 5.- / Tarif enfant (moins de 12 ans) : CH 10.-

Cette promenade animée propose aux petits curieux de 6 à 12 ans de découvrir les trésors bien cachés de la vieille ville de Genève en s'amusant.

2021-08-29T15:30:00 2021-08-29T17:00:00;2021-09-04T15:30:00 2021-09-04T17:00:00;2021-09-15T15:00:00 2021-09-15T16:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-29T14:30:00 2021-09-29T16:00:00

