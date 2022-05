Balade animée entre lac et tourbière Bonlieu, 25 mai 2022, Bonlieu.

2022-05-25 – 2022-05-25

Bonlieu Jura Bonlieu

Mercredi 25 mai 2022 à Bonlieu à partir de 14h:

Balade animée entre lac et tourbière.

Découverte ludique du lac et de sa tourbière à travers contes et activités adaptés pour petits et grands… Initiez-vous aux secrets de la nature jurassienne et à son histoire, tout en profitant d’un cadre magique! Ce moment ludique et pédagogique est adapté aux enfants comme aux adultes, aux habitants du territoire comme aux visiteurs de passage.

Sur inscription auprès du CPIE du Haut-Jura:

03 84 42 85 96 ou contact@cpie-haut-jura.org

Gratuit

contact@cpie-haut-jura.org +33 3 84 42 85 96

Bonlieu

