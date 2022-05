Balade animée en forêt Ploumagoar Ploumagoar Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploumagoar

Balade animée en forêt Ploumagoar, 13 mai 2022, Ploumagoar. Balade animée en forêt Lieu-dit le moulin de Kergré Bois de Kergré Ploumagoar

2022-05-13 – 2022-05-13 Lieu-dit le moulin de Kergré Bois de Kergré

Ploumagoar Côtes d’Armor Ploumagoar Balade animée en forêt (Comptines et cache-cache doudous). Rendez-vous directement au bois de Kergré. Balade animée en forêt (Comptines et cache-cache doudous). Rendez-vous directement au bois de Kergré. Lieu-dit le moulin de Kergré Bois de Kergré Ploumagoar

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Ploumagoar Autres Lieu Ploumagoar Adresse Lieu-dit le moulin de Kergré Bois de Kergré Ville Ploumagoar lieuville Lieu-dit le moulin de Kergré Bois de Kergré Ploumagoar Departement Côtes d'Armor

Ploumagoar Ploumagoar Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploumagoar/

Balade animée en forêt Ploumagoar 2022-05-13 was last modified: by Balade animée en forêt Ploumagoar Ploumagoar 13 mai 2022 Côtes-d’Armor Ploumagoar

Ploumagoar Côtes d'Armor