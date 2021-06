Balade animée « Crimes et maléfices à Genève » Autre lieu, 26 juin 2021-26 juin 2021, Genève.

Balade animée « Crimes et maléfices à Genève »

du samedi 26 juin au samedi 7 août à Autre lieu

Entre peur du mal et traités de démonologie, **la chasse aux sorcières frappe Genève** du XVe à l’aube du XVIIIe siècle. Sur fond de peste, la répression tente d’endiguer ce phénomène à coup de torture et de sentences horrifiques. La Réforme a également fait son œuvre en matière de répression et la peine capitale fait de nombreuses victimes. Lors de cette balade exceptionnelle, vous partirez à **la découverte des lieux emblématiques du crime et de la répression à Genève.** Vous découvrirez le lieu où trônait l’implacable guillotine rouge, la célèbre rue des bourreaux ou encore les vestiges des ports de Longemalle et du Molard où les noyades judiciaires punissaient les crimes contre nature. Et tant d’autres histoires qui sauront vous faire frémir ! Accompagnée de votre animatrice, **vous serez l’acteur·rice de votre propre balade !** A chaque étape, vous aurez l’occasion de participer activement à la découverte des mystères de la Ville. Mais chut… on ne vous en dit pas plus ! Prêts pour l’aventure ?

Tarif normal : CH 15.- / Tarif enfant (moins de 12 ans) : CH 10.-

Sous l’Ancien Régime, Genève baigne dans les crimes et la répression fait rage. Cette balade insolite, dont vous êtes l’acteur, vous emmène découvrir les heures sombres de Genève.

2021-06-26T10:45:00 2021-06-26T12:15:00;2021-07-17T17:00:00 2021-07-17T18:30:00;2021-08-07T10:45:00 2021-08-07T12:15:00