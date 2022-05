BALADE ANIMÉE AU-DELÀ DES APPARENCES Aniane Aniane Catégories d’évènement: Aniane

Hérault

BALADE ANIMÉE AU-DELÀ DES APPARENCES Aniane, 22 mai 2022, Aniane. BALADE ANIMÉE AU-DELÀ DES APPARENCES Aniane

2022-05-22 – 2022-05-22

Aniane Hérault Cette balade pédestre de 6 à 7 kilomètres en aller- retour, vous propose de dessiner,

observer, toucher, écouter au travers de haltes animées. balade assurée par animaterre.

rendez-vous 8h30 devant la maison du grand site de france, pont du diable à aniane. point de départ de la balade à 2 km(covoiturage possible) Balade pédestre de 6 à 7 kilomètres aller- retour, vous propose de dessiner,

observer, toucher, écouter au travers de haltes animées. Cette balade pédestre de 6 à 7 kilomètres en aller- retour, vous propose de dessiner,

observer, toucher, écouter au travers de haltes animées. balade assurée par animaterre.

rendez-vous 8h30 devant la maison du grand site de france, pont du diable à aniane. point de départ de la balade à 2 km(covoiturage possible) ccvh

Aniane

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Aniane, Hérault Autres Lieu Aniane Adresse Ville Aniane lieuville Aniane Departement Hérault

Aniane Aniane Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aniane/

BALADE ANIMÉE AU-DELÀ DES APPARENCES Aniane 2022-05-22 was last modified: by BALADE ANIMÉE AU-DELÀ DES APPARENCES Aniane Aniane 22 mai 2022 Aniane Hérault

Aniane Hérault