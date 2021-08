Balade alternative sur Cenon + Atelier sensibilisation à la permaculture et atelier de bouturage Cenon, 11 septembre 2021, Cenon.

Balade alternative sur Cenon + Atelier sensibilisation à la permaculture et atelier de bouturage

du samedi 11 septembre au samedi 18 septembre à Cenon

### —————————– ### LA BALADE ### —————————– Savez-vous que La Morlette est le nom d’un château ? Vous a-t-on conté la légende de la biche et de la branche du Cypressat ? Avez-vous emprunté le petit sentier de Bellevue ? **De La Morlette au Bas-Cenon, Elsa et Salim vous emmènent à la découverte d’un patrimoine culturel, industriel et naturel très varié.** Dans cette balade, nos éclaireurs cenonnais vous dépayseront en vous faisant voyager au coeur du coteau et jusqu’à un panorama somptueux sur Bordeaux. **Vous terminerez la balade chez Germaine Veille et son jardin en permaculture** fondé par Nathalie Schwab. **Elle vous accueillera avec des rafraichissements maison et vous fera visiter sa bulle potagère tout en vous sensibilisant aux enjeux et aux notions liés à cette façon de cultiver.** **Puis enfin, vous participerez à un atelier de bouturage d’une plante à tisane (ou eau aromatisée) pour mettre en pratique les notions théoriques vues avant. Chaque participant repartira avec sa bouture chez lui.** _Balade organisée en partenariat avec l’association Germaine Veille et offerte par Quartiers d’été 2021._ ### —————————– ### L’ASSOCIATION ### —————————– L’Alternative Urbaine Bordeaux développe une forme de tourisme de proximité et solidaire. Nous avons deux missions : → Organiser des balades insolites dans les quartiers méconnus et mal connus de la métropole afin de contribuer à un changement de regard → Former, puis embaucher des habitants éloignés de l’emploi pour qu’ils animent une saison culturelle de balades en tant qu’éclaireur(se) urbain. Cette activité rémunérée est tremplin de retour vers un nouvel emploi choisi et pérenne. Germaine Veille : habitante du quartier Sellier à Cenon, Nathalie a fondé en 2017 un jardin potager sur un espace non dédié à la culture, à son domicile. Elle utilise son potager et son savoir-faire comme outil d’expérience collaborative et de sensibilisation au maintien de la biodiversité et à la revalorisation des matières organiques. ### —————————– ### LES INFOS ### —————————– > 12 PERSONNES MAX pour préserver les échanges et la convivialité. > MESURES SANITAIRES – Port du masque obligatoire pour les promeneurs – Animation avec une visière ou un masque pour les éclaireurs. – Pas besoin de pass sanitaire > DURÉE : 1h30 + 45 min > GRATUIT > Lieu de RDV communiqué à l’inscription. > Inscription obligatoire via notre site web :

Gratuit

Balade culturelle commentée suivie d’un atelier de sensibilisation écologique

Cenon 11 rue Chanzy, 33150 Cenon Cenon Gironde



