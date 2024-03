Balade « AIRE SUR L’EAU » en canoë Aire-sur-l’Adour, samedi 28 septembre 2024.

Balade « AIRE SUR L’EAU » en canoë Aire-sur-l’Adour Landes

Accompagné par l’animateur de la Maison de l’eau de Jû-Belloc (32) et encadré par le club de canoë-kayak, découvrez la ville d’Aire à travers son fleuve fonctionnement du cours d’eau, biodiversité, mais aussi aménagements et impacts des humains sont au programme… Le tout dans l’ambiance sereine du rythme de l’eau !

Conditions: avoir 8 ans minimum, savoir nager et apporter de vielles chaussures!

Inscription obligatoire, places limitées: max. 12 personnes. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-28 14:30:00

fin : 2024-09-28 17:00:00

Canoë Club

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Balade « AIRE SUR L’EAU » en canoë Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2024-03-07 par OT Aire sur l’Adour